«Неужели забыли»: на Западе указали на упущение по Украине Бизнесмен Дотком: Запад забыл об уязвимости своей инфраструктуры

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из-за провала антироссийских санкций западные страны перешли к стратегии атак на нефтегазовую инфраструктуру, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Twitter (Х). Однако, по его мнению, при этом они забыли о том, что их собственная структура очень уязвима.

Но неужели западные стратеги забыли, насколько уязвима их собственная инфраструктура? — поинтересовался Дотком.

Ранее атака беспилотников на Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области привела к возгоранию на установке по переработке нефтепродуктов. Губернатор региона Дмитрий Азаров сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет, был создан оперативный штаб для ликвидации последствий налета. Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали нефтезавод в Рязанской области.

Позднее Служба безопасности Украины подтвердила, что именно она стоит за нападениями на три нефтеперерабатывающих завода в России. Для этих целей были задействованы дроны.

Помимо этого, на Славянском НПЗ произошел взрыв в результате падения беспилотника. Инцидент попал на видео. Известно, что при атаке погиб один человек.