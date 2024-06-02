«Неудобный союзник»: в Киеве ожидают зачисток в рядах западных агентов Политолог Бортник: Зеленский может начать борьбу с западными агентами в Киеве

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Набирающая силу отчужденность в отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и странами Запада может привести к охоте на западных агентов в украинской политике, пишет издание «Страна.ua». Политолог Руслан Бортник заметил: глава государства стал чаще позволять себе спорить с западными послами и прямыми кураторами Киева на местах, вполне вероятно, что в будущем он захочет и вовсе от них избавиться.

Те лица и структуры, что представляют интересы коллективного Запада на Украине, могут <...> попасть под каток правоохранительных органов. Зеленский все больше переходит в разряд <...> неудобных для Вашингтона союзников. <...> Элемент недоверия будет усиливаться и влиять на многие сферы, — уверен Бортник.

Ранее газета Politico сообщила, что Зеленский и его администрация испытали разочарование в связи с частичным снятием запрета со стороны США на нанесение ударов американским оружием по территории России. По данным издания, 1 июня он примет участие в форуме «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре, где обсудит этот вопрос с главой Пентагона Ллойдом Остином.

При этом немецкий политолог Александр Рар заявлял в разговоре с NEWS.ru, что лидеры Европы, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, разрешением бить по России успокаивают Владимира Зеленского. Европейские политики «встали в хоровод и пляшут» вокруг украинского лидера, чтобы доказать, что не бросают Украину после отказа президента США Джо Байдена ехать на швейцарскую конференцию, пояснил аналитик.