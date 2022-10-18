NetEase: Евросоюз мстит Сербии за низкие цены на газ и нефть из России Китайские аналитики NetEase: Евросоюз мстит Сербии за низкие цены на газ и нефть из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государства Евросоюза завидуют Сербии из-за хороших отношений с Россией и доступа к российским нефти и газу по низким ценам и в качестве мести наносят Белграду ответные удары, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на аналитиков китайского издания NetEase. Как говорится в публикации, в последнее время европейские страны усилили давление на Сербию с целью введения санкций против Москвы. В противном случае Евросоюз пригрозил прекратить переговоры о вступлении Сербии в еврозону.

По мнению китайских аналитиков, такая позиция ЕС по отношению к Белграду связана с тем, что не так давно Сербия достигла соглашения с Венгрией, другой лояльной Москве страной, о строительстве нового нефтепровода. Он будет соединен с нефтепроводом «Дружба», по которому венгры получат черное золото из России. Это также предоставит Сербии доступ к российской нефти по льготным ценам.

Как могут «джентльмены» Запада терпеть такое? Как вы думаете, другие европейские страны будут завидовать? — пишут авторы китайского издания.

На самом деле, утверждают они, Сербия раздражает государства Евросоюза тем, что ей удалось избежать энергетического кризиса. Вот почему они решили наказать сербов и поставить их в такую же критическую ситуацию, как и всех остальных европейцев. Для достижения этой цели Евросоюз запретил транспортировку российской нефти по морю в другие страны, что стало ответным ударом по Сербии, поскольку ветка нефтепровода, связывающая Сербию с «Дружбой», не будет построена в ближайшее время. До этого времени страна планировала получать черное золото из России по морю, однако теперь она потеряла такую возможность, пишет издание.

Следующим актом возмездия Белграду со стороны Евросоюза было бы заставить сербов ввести санкции против России и вообще прекратить покупать у нее энергоресурсы, отмечают авторы издания. Тем более что Россия, очевидно, расстроится подобным поведением Сербии и отношения между двумя странами испортятся, а это именно то, чего добивается Евросоюз, считают китайские эксперты.

Вот в чем вопрос. Почему покупка дешевой нефти и газа должна быть встречена ответными мерами? — заключают авторы издания.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ранее заявил, что давление Запада на Сербию, которую принуждают поддержать санкции против Москвы, беспринципно и неприемлемо. По словам замглавы российского МИД, более того, западное давление противоречит международному праву.