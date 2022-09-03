«Нет шансов»: экс-канцлер ФРГ оценил планы Зеленского по захвату Крыма Экс-канцлер Германии Шредер оценил планы Зеленского по захвату Крыма

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что планы президента Украины Владимира Зеленского по военному захвату Крымского полуострова лишены смысла, у Киева нет шансов. Он добавил, что регион за исключением татарского меньшинства является русским. Политик при этом назвал «ошибкой Хрущева» вопрос принадлежности полуострова Украине, пишет газета ABC.

Идея о том, что президент Зеленский может отвоевать Крым военным путем, не имеет смысла. За исключением татарского меньшинства, регион русский, — поделился Шредер.

По его словам, в советское время думали, что СССР будет существовать долго, поэтому этот вопрос не стоял на повестке.

Обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер в своей статье ранее написал, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет захватить Крым, потому что столкнется с сопротивлением местных граждан. Журналист добавил, что главе государства придется провести «дерусификацию» на полуострове. Автор материала задается вопросом: будет ли в этом случае Зеленский настаивать на использовании украинского языка.