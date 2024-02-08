«Нет магии»: Боррель расписался в невозможности выполнить обещания Киеву Боррель: ЕС не обладает «волшебной палочкой», чтобы дать Украине больше снарядов

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз уже опустошил свои запасы и не обладает «волшебной палочкой», чтобы предоставить Украине больше снарядов, заявил в эфире телеканала «Рада» глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, вооруженные силы ЕС задерживают пополнение собственных оружейных складов, чтобы предварительно удовлетворить потребности Киева.

Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими. Наши вооруженные силы опустошили свои запасы, чтобы дать боеприпасы, которые были у них на складах, вам. Наши вооруженные силы задерживают пополнение собственных складов, чтобы сначала заполнить ваши, — сказал дипломат.

Боррель подчеркнул, что до марта Евросоюз сможет направить Киеву порядка 550-600 тысяч снарядов, а ранее обещанный 1 млн будет передан Украине до конца 2024 года. По утверждению дипломата, ЕС уже увеличил свои производственные мощности на 40%.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон проинформировал, что Евросоюз обязался передать Украине миллион снарядов к весне текущего года. Он выразил уверенность, что после этого в Европе будет произведено дополнительно еще до полутора миллионов боеприпасов.

При этом Жозеп Боррель прежде не комментировал данное обещание. На соответствующий вопрос журналистов он выразил готовность ответить после неформальной встречи глав министерств обороны стран Евросоюза.