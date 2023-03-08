«Нет гамлетовского вопроса»: Брнабич о вступлении Сербии в Евросоюз Премьер Сербии Брнабич заявила об отсутствии дилеммы по вступлению в Евросоюз

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Сербский политик Ана Брнабич

Вступление Сербии в Евросоюз не является дилеммой для Белграда, заявила премьер республики Ана Брнабич. По словам политика, которые приводит агентство Tanjug, с каждым днем, который страна проводит на европейском пути, государство становится лучше и сильнее.

Каждый день, который Сербия проведет на европейском пути, делает ее сильнее и лучше. ЕС — наш стратегический приоритет и фокус, для нас в этом нет гамлетовского вопроса, никакой дилеммы, — сказала Брнабич.

Премьер напомнила, что с 2000 года 70% инвестиций в Сербию поступили из Евросоюза. При этом, по ее словам, на страны ЕС приходится 65% экспорта республики.

Вступление Сербии в Европейский союз находится в текущей повестке будущего расширения ЕС с 2012 года — тогда республика стала кандидатом на вступление. Официальная подача заявки Белграда на членство в Союз состоялось в декабре 2009 года.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белграду придется ввести антироссийские санкции. По его словам, этот момент приближается, и речь уже идет не о месяцах, хотя он постарается тянуть время столько, сколько возможно.

Вучич ранее отмечал, что Белград, отказавшийся от рестрикций против России, из-за обострения конфликта на Украине оказался в центре напряженности между Москвой и Западом. Он также отметил, что грядущие избирательные кампании в разных странах и их результаты весьма значимы и могут повлиять на ход украинского противостояния.