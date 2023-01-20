«Нет доказательств»: представитель ЕС о поставках Ираном ракет России В ЕС признали отсутствие доказательств того, что Иран поставляет РФ баллистические ракеты

Фото: ranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз не располагает доказательствами, что Иран поставляет России баллистические ракеты, заявил высокопоставленный представитель Евросоюза, передает ТАСС. Однако он подчеркнул, что у ЕС есть доказательства поставок Тегераном Москве беспилотников.

Нет, у нас нет доказательств, что Иран поставляет баллистические ракеты России, — сказал он.

Ранее в МИД России назвали безосновательными заявления западных стран о поставках беспилотников из Ирана. В ведомстве пояснили, что с помощью такой «дымовой завесы» Запад пытается скрыть собственную неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее обратился к секретариату организации с призывом не уступать давлению Запада и не соглашаться на расследование в рамках резолюции 2231 сообщений о случаях применения Россией иранских беспилотников. Дипломат назвал ничтожными любые результаты «псевдорасследований ячейки 2231». Представитель России также исключил проведение любых инспекций в рамках этого процесса.