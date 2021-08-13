«Несёт всякую чушь»: украинский боец ответил на нападки Скабеевой

Пропагандистка Ольга Скабеева несёт чушь, реагировать на которую адекватные люди не должны. Об этом в интервью изданию Obozrevatel заявил украинский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Верховной рады Жан Беленюк, получивший золото на Олимпиаде в Токио.

Это люди без рода и без племени, которых только одно мотивирует — нести откровенную чушь. Она пропагандист. Она занимается своей деятельностью — несёт всякую чушь и надеется, что будет услышана какими-то слоями населения. Кому-то это интересно. Но адекватные люди вообще не должны подобные передачи смотреть, — заявил Жан Беленюк.

Он подчеркнул, что комментировать то, что говорит Скабеева, считает для себя зазорным.

Ранее Ольга Скабеева начала свою программу «60 минут» на телеканале «Россия 1» рассказом про золотую медаль Жана Беленюка. Она заявила, что после награды чемпион исполнил не украинский гопак, а также не увидела в киевлянине коренного украинца.

Темнокожий украинский политик и олимпиец Жан Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Его мать украинка, а отец — выходец из Руанды. Фамилия чемпиона при рождении — Ндагиджимана.