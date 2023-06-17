Несколько зданий разрушились из-за землетрясения во Франции

Фото: Sholaita Iriawan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько зданий получили серьезные повреждения в результате землетрясения во Франции, сообщается на канале префектуры Де-Севр в Twitter. Кроме того, в результате сейсмособытия оказалась частично разрушена инфраструктура.

Уточняется, что в результате ЧП пострадал по меньшей мере один человек. Власти сообщили, что он получил легкое ранение, ему оказана медицинская помощь.

Вокруг одной из церквей местные власти установили периметр безопасности. Радиостанция Franceinfo сообщила, что в городе Курсон в западном департаменте Приморская Шаранта существенно пострадала церковь. В коммуне Арсе храм лишился части сводов, а в Ла-Лени значительные повреждения получила башня церкви.

Кроме того, десятки домов признаны непригодными для проживания из-за трещин в стенах. В самой Приморской Шаранте более тысячи человек остались без света из-за поврежденной линии электропередач.

Вечером 16 июня стало известно о землетрясении во Франции. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что эпицентр сейсмособытия магнитудой 5,3 находился в западной части страны.