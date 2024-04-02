Несколько взрывов раздалось в Днепре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серия взрывов раздалась в городе Днепр, сообщает телеканал ТСН. Местные власти информацию не подтверждали.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской области и контролируемых Киевом районах Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога. Подробности ситуации не уточнялись.

В конце февраля украинские СМИ писали о мощных хлопках в Краматорске и Дружковке, на подконтрольной Киеву территории ДНР, а также в Херсоне, Полтаве и Константиновке, в Харьковской и Одесской областях. Воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Подробности не уточнялись.

До этого взрыв раздался в Кривом Роге Днепропетровской области, об этом рассказал глава совета обороны города Александр Вилкул. Подробности случившегося не приводились, однако чиновник в соцсетях отметил, что «все нормально».

Также стало известно, что в нескольких подконтрольных Киеву областях была объявлена воздушная тревога. Мэр города Хмельницкого Александр Симчишин информировал о работе ПВО и поражении инфраструктурного объекта. Кроме того, поступали данные о взрывах в Хмельницкой и Киевской областях.