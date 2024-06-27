Несколько взрывов раздалось на территории Киева

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Серия взрывов раздалась на территории Киева, информирует агентство РБК-Украина. По данным журналистов, инцидент произошел на фоне объявленной воздушной тревоги в украинской столице. Местные власти информацию не комментировали.

Согласно мониторинговым каналам, сигнал опасности звучит на всей территории страны. Подробностей ситуации местные СМИ не приводили.

Ночью, 22 июня, серия взрывов раздалась в подконтрольном Киеву Павлограде в Днепропетровской области. Как писали журналисты, громкие хлопки прозвучали на фоне сирены. Местные власти не делали заявлений о ситуации.

Кроме того, утром 19 июня стало известно о мощных взрывах во Львове. Звуки тоже прозвучали на фоне сигнала воздушной тревоги на украинской территории. Стало известно о взрывах в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Хмельницкой областях, в Кривом Роге повреждение получило частное промышленное предприятие.

Помимо этого, несколько инфраструктурных объектов в Днепропетровске на Украине получили повреждения. Глава военной администрации региона Сергей Лысак обратил внимание, что в городе упали обломки воздушных объектов. На местах происшествия зафиксировали возгорание.