«Известия»: несколько взрывов прозвучало в Херсонской области Военкор «Известий» сообщил о серии взрывов в Херсонской области

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Серия взрывов прозвучала в Голой Пристани в Херсонской области, заявил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь. Он подчеркнул, что, предварительно, в городе сработала ПВО.

Отмечалось, что жители не видели в небе следов от систем ПВО, а лишь слышали звуки взрывов. Издание пишет, что данные уточняются.

6 сентября в центре Бердянска прогремел взрыв возле здания местной администрации. Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в результате инцидента был взорван автомобиль коменданта города, после чего произошла перестрелка. Пострадавший в результате теракта комендант Бердянска Артем Бардин доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

В конце августа в Херсоне произошел взрыв самодельного взрывного устройства, под который попал автомобиль начальника местной дежурной части ГИБДД. В тот момент в машине находился сам полицейский и его семилетняя дочь. В результате взрыва никто не пострадал.