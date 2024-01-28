Несколько взрывов прогремели в Днепропетровске Военкор Котенок: серия взрывов прогремела в Днепропетровске

Фото: МО Украины

Несколько взрывов прогремели в Днепропетровске, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, предварительно, был нанесен ракетный удар по объектам Вооруженных сил Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявляли в пяти областях страны.

Серия взрывов в Днепропетровске. Предварительно, нанесен ракетный удар по объектам ВСУ, — написал Котенок.

При этом Министерство обороны РФ ранее сообщило, что российские войска с применением артиллерии и беспилотников поразили объекты ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. По информации военного ведомства, были уничтожены склады боеприпасов и горючего для военной техники украинской армии.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что несколько взрывов прогремели в городе Запорожье, находящемся под контролем украинских войск. По его словам, также были слышны выстрелы. В городе работала система противовоздушной обороны, а местные власти заявили о поражении объекта инфраструктуры.

Ранее глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин показал кадры последствий удара по промышленному объекту в Кременчугском районе. На опубликованных фото можно увидеть мощный пожар. По предварительным данным, возгорание произошло вследствие удара двух ракет.