Несколько тысяч человек вышли на акцию против коронавирусных мер в Вене

https://static.news.ru/photo/e2cf4d82-63eb-11eb-bbd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider v/Global Look Press

Недовольные жёсткими условиями локдауна жители Вены 31 января вышли на акцию протеста, нарушив тем самым запрет на массовые мероприятия.

В митинге приняли участие несколько тысяч человек, сообщает местное издание Kurier. Акция сопровождалась «многочисленными задержаниями».

Уже третий с начала пандемии COVID-19 локдаун ввели в Австрии с 26 декабря. В столице и в других городах с этого момента в выходные проходили протестные акции, зачастую на них присутствовали члены радикальных правых группировок. Полиция Вены запретила проведение митинга 31 января, однако он всё равно состоялся.

Вместо заявленных организаторами 50 тысяч протестовать вышли не более 5 тысяч человек. При этом соблюдение порядка в городе обеспечивали более тысячи полицейских.

С критикой в адрес властей Австрии выступил член крайне правой Партии свободы Герберт Кикль. Он, среди прочего, заявил, что за любые проявления насилия на акциях протеста ответственность несёт глава МВД Карл Нехаммер.

31 января аналогичная акция прошла в столице Бельгии Брюсселе. В шествии приняли участие около 400 человек, десятки были арестованы. Протестующие собрались рядом с Северным вокзалом, выкрикивали лозунги, требовали свободы перемещения и бросали петарды. В итоге на место прибыли более 500 сотрудников полицейского спецназа, которые после нескольких предупреждений очистили площадь, писал NEWS.ru.