Несколько тысяч человек собрались на акцию в поддержку России в Белграде

Несколько тысяч человек собрались 15 апреля в столице Сербии Белграде на акцию в поддержку России «Не от моего имени». Об этом сообщает РИА Новости. Организаторами выступили общественно-политические движения право-патриотического толка «Народный патруль» и «Образ». Ранее они устраивали акции в поддержку России и против НАТО под лозунгом «Сербы и русские — братья навек».

Акция началась около 19:00 по местному времени (20:00 по Москве) возле памятника Николая II Романову. Организаторы транслировали в колонки российские и сербские песни. На некоторых из пришедших были надеты майки с триколором и буквой Z. В руках ряд участников акции держали флаги России, Сербии, частично признанных ДНР и ЛНР, а также триколор длинной около 20 метров, который с одной стороны выглядит как сербский, а с другой как русский флаг.

Для проведения акции была перекрыта улица Краля Милана. При этом полиция не вмешивалась в происходящее.

Колонна демонстрантов прошла по центру города мимо здания генштаба и министерства обороны страны, правительства и МИД.

Крым — Россия, Косово — Сербия. Сербы и русские — братья навек, — скандировали участники шествия.

Также они привествовали возгласами президента Белоруссии Александра Лукашенко, проходя мимо посольства Минска.

Возле посольства России состоялся импровизированный митинг, в ходе которого собравшиеся передали РФ свою полную поддержку. Также они заверили, что «голосование в ООН было не от нашего имени».

Выступавшие выступили с критикой западных стран, навязывающих сербам антироссийскую поветку и почтили минутой млчания память Стефана Дмитриевича, добровольца, погибшего в Донбассе.

8 апреля сербский лидер Александр Вучич сообщил, что Сербия проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН, но только из-за давления и шантажа Запада. Изначально при этом голосовании было решено воздержаться, сказал он.

Глава МВД Сербии Александр Вулин в свою очередь заявил, что его страна не присоединится к травле России даже ради вступления в Евросоюз. Так он ответил на требование министра иностранных дел Хорватии Гордана Радмана синхронизировать внешнюю политику Сербии с европейской.