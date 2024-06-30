Несколько провинций Турции охватили лесные пожары TRT Haber: провинции Измир и Чанаккале в Турции охватили лесные пожары

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Провинции Чанаккале и Измир в Турции охватили лесные пожары, передает TRT Haber. Из последней огонь перекинулся на соседний Айдын, уточнили представители СМИ.

В Измире зарегистрировали 16 очагов лесных пожаров. По информации журналистов, возгорания зафиксировали в районах Мендерес, Чешме, Менемен, Сельчук, Торбалы и других. Всего власти привлекли к тушению огня авиацию, водовозы, бульдозеры и около тысячи человек.

Ветер также спровоцировал распространение пожаров на жилые районы. По этой причине в районе Байраклыдеде было принято решение об эвакуации домов и двух гостиниц.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации объявлен на всей территории Якутии в лесах регионального характера на фоне бушующих пожаров. Глава региона Айсен Николаев уже подписал соответствующий указ.

До этого СМИ писали, что площадь лесных пожаров в Бурятии превысила 38,5 га, на территории республики были активны 15 пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Муйском районах. В тушении огня задействовали 80 единиц техники и более 500 человек. На территории Бурятии ввели противопожарный режим.

Кроме того, природный пожар в лесничестве на территории Тарасовского района Ростовской области был ликвидирован. Спасатели устранили возгорание на площади 123,5 га. В борьбе с огнем участвовали 280 человек и 83 единицы техники.