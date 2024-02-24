Несколько лидеров стран Запада приехали в Киев в годовщину СВО Глава Еврокомиссии и премьеры трех стран прибыли в Киев с официальным визитом

Фото: Michael Fischer/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также главы правительств Канады и Бельгии Джастин Трюдо и Александр де Кроо прибыли в Киев с официальным визитом, сообщило агентство Reuters. Они приехали на Украину на поезде, который начал свой маршрут в Польше. Агентство уточнило, что своим визитом политики намерены «выразить солидарность» с Киевом.

Четыре западных лидера, в том числе премьер-министры Италии, Канады и Бельгии, прибыли в субботу в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной, — говорится в сообщении.

В начале февраля Киев посетил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что ему удалось побеседовать с чиновником Евросоюза. Он назвал его «настоящим другом Украины».

Боррель в последний раз посещал Украину в октябре 2023 года. Тогда он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, а также пообщался с министром обороны страны Рустемом Умеровым. Политику также удалось встретиться главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.