Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также главы правительств Канады и Бельгии Джастин Трюдо и Александр де Кроо прибыли в Киев с официальным визитом, сообщило агентство Reuters. Они приехали на Украину на поезде, который начал свой маршрут в Польше. Агентство уточнило, что своим визитом политики намерены «выразить солидарность» с Киевом.
Четыре западных лидера, в том числе премьер-министры Италии, Канады и Бельгии, прибыли в субботу в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной, — говорится в сообщении.
В начале февраля Киев посетил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что ему удалось побеседовать с чиновником Евросоюза. Он назвал его «настоящим другом Украины».
Боррель в последний раз посещал Украину в октябре 2023 года. Тогда он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, а также пообщался с министром обороны страны Рустемом Умеровым. Политику также удалось встретиться главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.