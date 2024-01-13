Несколько десятков человек оказались в больнице после свадьбы Около 50 человек пострадали при обрушении навеса на свадьбе в Италии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При обрушении потолочного перекрытия на свадьбе в Тоскане пострадали около 50 человек, сообщила местная газета La Nazione. Инцидент произошел на территории бывшего монастыря в районе города Пистойя, где традиционно проводятся свадебные церемонии.

Семь машин скорой помощи прибыли на место происшествия. По меньшей мере пять человек получили серьезные травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшие доставлены в больницу Пистойи. Агентства Agi и Adnkronos оценивают количество пострадавших в 14 человек, при этом также сообщают о четверых пациентах в тяжелом состоянии.

Ранее в РЭУ им. Плеханова из-за прорыва трубы обвалился потолок. Занятий в корпусе в этот момент не было в связи с проведением сессии, никто не пострадал. В университете добавили, что возникла утечка воды под потолком, что привело к обрушению гипсокартонной обшивки. Дежурные службы университета оперативно устранили последствия инцидента.

Напомним, в Колпинском районе Санкт-Петербурга из-за коммунальной аварии едва не погибла сотрудница кафе. На нее обвалился потолок. Буфетчица до этого неделю жаловалась, что на первом этаже производственного предприятия капает с потолка. При этом девушку неоднократно било током. В больнице у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и травму спины.