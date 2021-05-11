Несколько человек в Германии атаковали синагогу

https://static.news.ru/photo/35cd7f66-b303-11eb-b21e-96000091f725_660.jpg Фото: F_Desouche/twitter.com

В немецком городе Бонн силовикам пришлось усилить охрану местной синагоги после беспорядков. После нападения на священное для иудеев здание полицейские задержали нескольких человек. Об этом рассказали представители пресс-службы ведомства, пишет РИА Новости.

Сотрудник полиции подчеркнул, что охрана синагоги, организованная ранее, в настоящий момент усилена. Правоохранитель не смог раскрыть детали операции, аргументировав отказ стратегическими соображениями. Атака на синагогу произошла вечером 11 мая. Несколько молодых людей ворвались в здание и развели там огонь. Полиция прибыла на место и увидела разбитое стекло входной двери, надписи на стенах (предположительно, на арабском языке) и подожжённый бело-синий флаг.

Впоследствии неподалёку от синагоги были задержаны двое двадцатилетних молодых людей. Их остановили для проверки документов. Позднее силовики задержали ещё одного подозреваемого (им оказался молодой человек 24 лет) и нашли машину, на которой передвигались предполагаемые злоумышленники. Ещё одна подозреваемая — девушка 18-22 лет в тёмной одежде и с убранными в косу волосами — находится в розыске. Граждан, видевших её, просят поделиться сведениями с полицией.

Кроме того, в Берлине усилили охрану синагог на фоне антиизраильских протестов. В полиции Берлина отметили, что правонарушения в ходе антиизраильских протестов в Берлине зафиксированы на демонстрации 9 мая в районе Нойкельн, десять человек были задержаны. В акции приняли участие около 900 человек, полиция многократно призывала демонстрантов соблюдать санитарные правила.

Ранее стало известно, что к акциям протеста, проходящим в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, присоединились арабские жители городов и населённых пунктов на севере Израиля. По данным панарабского телеканала «Аль-Маядин», многолюдная демонстрация в Умм-эль-Фахме, проходившаяся в поддержку палестинцев, вылилась в итоге в противостояние с полицией. Правоохранители применяют слезоточивый газ, резиновые пули. Есть информация о пострадавших.

Жёсткие столкновения арабов и еврейских поселенцев происходят в Акко и Бака-эль-Гарбии.