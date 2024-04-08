Несколько человек погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже Le Parisien: три человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Три человека стали жертвами взрыва в многоэтажном доме в Париже, передает газета Le Parisien. По информации журналистов, причина инцидента на данный момент неизвестна.

По предварительной информации, взрыв, причину которого еще предстоит установить, прозвучал вечером перед тем, как на седьмом этаже здания на улице Шаронн возник пожар, — говорится в статье.

Тела двух жертв были найдены в одной из квартир. Последний погибший получил несовместимые с жизнью травмы при попытке спастись от огня, добавили журналисты. Пожарным не удалось реанимировать мужчину, констатировали в издании.

Ранее сообщалось, что сильный взрыв прогремел в жилом доме в одном из районов шотландского Эдинбурга. Грохот было слышно «за мили», двоих человек смогли спасти. Зданию не удалось пережить взрыв, оно было полностью разрушено. Точную причину инцидента на тот момент не определили, однако предполагалось, что произошедшее было связано с газом.

До этого стало известно о пожаре в хостеле в Алма-Ате. В результате происшествия погибли 13 человек. Их тела были обнаружены в ходе разведки и тушения возгорания. По обнародованной информации, постояльцы хостела скончались от отравления угарным газом.