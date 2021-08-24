Несколько человек отравились неизвестным химическим веществом в Германии

На западе Германии семь человек отравились неизвестным веществом. Об этом сообщает газета Die Zeit.

По данным издания, следы химического вещества были найдены на бутылках с водой и пакетах с молоком в одном из корпусов Технического университета Дармштадта. Семь человек были госпитализированы с симптомами отравления, один пострадавший находится в критическом состоянии.

Полицейские считают, что вызвавшее реакцию организма вещество находилось внутри питьевых упаковок, которые отправлены на экспертизу. Сотрудникам университета посоветовали употреблять в пищу лишь принесённые с собой продукты. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Вюрцбурге 24-летний мужчина с ножом напал на прохожих. В результате три человека погибли, порядка шести получили ранения. В генконсульстве РФ в Мюнхене сообщили, что россиян среди пострадавших нет.

Нападавшим оказался выходец из Сомали. Мужчина имел проблемы с психикой и отличался агрессивным поведением.