Несколько человек отравились неизвестным химическим веществом в Германии

На западе Германии семь человек отравились неизвестным веществом. Об этом сообщает газета Die Zeit.
По данным издания, следы химического вещества были
Полицейские считают, что вызвавшее реакцию организма вещество находилось внутри питьевых упаковок, которые отправлены на экспертизу. Сотрудникам университета посоветовали употреблять в пищу лишь принесённые с собой продукты. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее в Вюрцбурге 24-летний мужчина с ножом напал на прохожих. В результате три человека погибли, порядка шести получили ранения. В генконсульстве РФ в Мюнхене сообщили, что россиян среди пострадавших нет.
Нападавшим оказался выходец из Сомали. Мужчина имел проблемы с психикой и отличался агрессивным поведением.