«Неразумно»: в Германии прокомментировали призывы к газовому эмбарго FAZ: в Германии предупредили о серьезных последствиях газового эмбарго

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Призывы к запрету на поставки газа из России в Европу неразумны и возмутительны, поскольку эмбарго нанесет колоссальный вред всем европейским странам, такое мнение в интервью изданию FAZ выразил президент Ассоциации химической промышленности и главный исполнительный директор Evonik Industries AG Кристиан Кулльман. Он подчеркнул, что отказ от голубого топлива из России ставит под сомнение дальнейшее существование немецкой промышленности.

Промышленность лишается воздуха, необходимого для дыхания, а точнее — газа, необходимого для работы. Страны Восточной Европы почти полностью зависят от поставок энергоресурсов из России, — сказал бизнесмен.

По словам Кулльмана, Германия уже «распрощалась» с атомной энергетикой и углем и теперь на повестке дня стоит отказ от российского газа, что чревато серьезными последствиями для промышленности страны. Он напомнил, что газ является основой энергоснабжения.

Накануне еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони признался, что Евросоюз не планирует вводить эмбарго на поставки газа из России в ближайшем будущем. Он не исключил возможности введения очередных санкций, но о «газовой блокаде» против России речи нет. Джентилони отметил, что Евросоюз хочет нанести удар по российской экономике, при этом не понеся потерь.