Неразорвавшиеся ракеты HIMARS обнаружили на месте обстрела Красного Луча Три неразорвавшиеся ракеты HIMARS обнаружили на месте обстрела города Красный Луч

Фото: AFLO/Global Look Press

24 июля украинские войска выпустили по городу Красный Луч Луганской народной республики шесть ракет из РСЗО HIMARS, однако три из них не разорвались, следует из сообщения в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По маркировке ракет установлено, что они произведены в 2019 году.

Представительством ЛНР в СЦКК на месте обстрела города Красный Луч обнаружены неразорвавшиеся три ракеты M31 GMLRS американской РСЗО M142 HIMARS с боевыми частями и фрагментами корпусов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими войсками города Красный Луч пострадали три человека, один из пострадавших находится в реанимации. Незадолго до этого под обстрелы попали еще два населенный пункта ЛНР — город Стаханов и село Хорошее.