«Неприятно»: жена Зеленского отпустила дерзкое замечание о России Зеленская заявила, что на Украине стало неприятно говорить на русском языке

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елена Зеленская

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что на Украине стало неприятно говорить на русском языке. В интервью британской газете The Telegraph она отметила, что сама «старается» не говорить на русском и уверена, что украинцы должны поступать так же.

Во многих ситуациях виновата русификация всего, что только было на Украине. <...> Слава Богу, это закончилось. И сейчас тенденция противоположная – без украинского ты ничего не сможешь сделать. Неприятно сейчас говорить на русском, — заявила первая леди Украины.

Зеленская добавила, что ее радует тот факт, что россияне, по ее словам, «не могут до конца понять» украинскую речь. При этом, отметила она, все украинцы «понимают полностью» язык соседей.

Ранее стало известно, что в Одессе во время бизнес-тренинга произошел скандал из-за требования некоторых участников говорить по-украински. Спикер в ответ на претензию попросил сделать упор на сути его речи, а не на языке, затем продолжил говорить на русском. Недовольных пришлось выводить из зала, так как они продолжали пререкаться.

После скандала уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь в соцсетях пообещал «жесткую реакцию» для организаторов мероприятия. По его словам, их ошибка — классический случай истории о граблях, на которые они наступили.