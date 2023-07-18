«Непристойно»: сирийский журналист осудил немцев за лизание мороженого Сирийский журналист Алхалаф упрекнул немцев в «вульгарном» лизании мороженого

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Сирийский журналист Мохамад Алхалаф, живущий в Германии и ведущий авторскую колонку «Типично по-немецки» в газете Süddeutsche Zeitung, раскритиковал лизание немцами мороженого в общественных местах, сообщает EADaily. По словам журналиста, в его родной Сирии такой способ поедания лакомства считается непристойным.

Это считается вульгарным, непристойным поведением. Особенно, когда женщины лижут мороженое в вафле. Употребление мороженого и других блюд, которые можно было бы считать фаллическими по форме, в Сирии было бы воспринято как провокационное или оскорбительное, — заявил журналист.

В Германии на подобные поучения сирийского беженца отреагировали резко негативно. Так, коллега журналиста Анабель Шункеорис назвала заявление Алхалафа «предвкушением нового мещанства», в то время как «люди на прайдах в собачьих масках размахивают своими пенисами». Представитель политической партии «Альтернатива для Германии» Георг Паздерски, в свою очередь, напомнил сирийскому журналисту, что тот — гость в Германии, который должен быть благодарен за то, что он здесь. А объединение молодежной организации Левой партии в городе Эссене заявило, что в ее рядах есть люди из Турции, Курдистана, Палестины, Марокко и Ирана, жители всех этих стран едят мороженое, как им захочется, и статья «полностью искажает Ближний Восток».

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что кормление собак мороженым в жаркую погоду не принесет питомцу пользы. По словам эксперта, в лакомстве содержится молоко, которое сложно переварить животному, а также большое количество сахара, которое может неблагоприятно повлиять на здоровье домашнего любимца.