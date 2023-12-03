«Неприкасаемые»: в Раде нашли хитрый способ выбрать нового главкома ВСУ Депутат Рады Безуглая предложила выбрать нового главкома ВСУ с помощью опроса

Фото: МО Украины

Замену главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному можно подобрать путем опроса украинцев в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена), считает депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Соответствующую анкету она закрепила на своей странице, чтобы любой желающий вписал имя своего кандидата.

Если менять Залужного, то на кого? Голосование — ваше мнение, рейтинговое, можно нескольких. Помним о сдержанности, но и неприкасаемых нет. Если можно верховного главнокомандующего раскладывать на молекулы, то поразмыслить, как вырваться из «тупика», получить реальный план 2024. Почему бы нет, — заявила депутат.

В качестве одного из вариантов она назвала бывшего командующего воздушно-десантными войсками страны генерал-лейтенанта Михаила Забродского, за которого проголосовало большинство респондентов. Его кандидатуру поддержали 94 человека (34%).

Ранее Безуглая заявила, что Залужный должен оставить пост, так как он не представил план боевых действий на 2024 год. По ее словам, дискуссия по данному вопросу уже идет среди военнослужащих.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что недавние заявления Залужного о бедственном состоянии украинских войск и фактическом провале контрнаступления ставят Зеленского в неудобное положение. По словам бывшего депутата, главком предлагает перейти к обороне, но такое развитие событий будет для украинского лидера равносильно политическому самоубийству.