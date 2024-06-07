Непригодных к службе в ВСУ инвалидов заточили в подвале «Страна.ua»: непригодных к службе бойцов ВСУ удерживают в подвале

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

На Украине 55 военнослужащих, непригодных к службе в десантно-штурмовых войсках по инвалидности, удерживаются в подвале без выплат зарплаты, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на соцсети сына одного из удерживаемых Илью Ярему. Мужчина сообщил, что отца держат в подвале, не платят деньги и не дают уволиться по состоянию здоровья.

Ярема уточнил, что речь идет о 81-й бригаде из 129-й бригады теробороны. Военно-врачебная комиссия признала его отца негодным к штурмовой службе после операций, ухудшивших его группу инвалидности. Тем не менее, мужчину забрали на службу.

С марта месяца он и ребята не получают денег. Рапорт на увольнение по состоянию здоровья по инвалидности не рассматривается, что противозаконно. По факту, они там просто заложники, — написал в соцсетях Ярема.

По его словам, правоохранительные органы на его обращение не отреагировали. Ярема подчеркнул, что бойцы молчали о происходящем три месяца, но никаких действий не было. Поэтому украинец попросил максимальной огласки.

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