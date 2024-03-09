«Не годен к службе»: за что на самом деле уволили Залужного

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Украинские СМИ сообщают, что поводом для увольнения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного стали результаты врачебной комиссии. Почему на самом деле отставка проходила так долго, почему его признали не годным к военной службе и где он сейчас работает?

Что известно об отставке Залужного

По результатам медкомиссии (ВЛК) экс-главкома признали не годным к несению воинской службы, сообщает издание ZN.UA со ссылкой на свои источники.

«Экс-главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошел ВЛК, где был признан не годным для службы в армии. Он также в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы», — говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua Валерий Залужный и Владимир Зеленский

Задержка с увольнением объясняется тем, что законодательство Украины содержит пробелы, в частности не описан алгоритм увольнения военного такого статуса. Также нет ясности, кто это должен делать — глава Минобороны Рустем Умеров или президент Владимир Зеленский.

В период мобилизации на Украине военнослужащие могут быть уволены со службы среди прочего в связи с состоянием здоровья по решению военно-врачебной комиссии.

Источники отмечают, что ни Умеров, ни Зеленский не предложили Залужному какую-либо значимую военную должность, соответствующую опыту и подготовке. После чего, как пишет издание, Залужный решил уйти в отставку.

«Согласно действующему законодательству, после двух месяцев пребывания в личном распоряжении министра обороны военнослужащему (находящемуся в промежуточном статусе. — NEWS.ru) прекращается выплата денежного довольствия, кроме оклада по воинскому званию. Для генерала Залужного, имеющего высшее воинское звание, это составляет 1762 гривны в месяц ($46)», — уточняет ZN.UA.

МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. 5 февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании.

Фото: МО Украины

Связано ли увольнение Залужного с ситуацией на фронте

До недавнего времени считалось, что причиной увольнения Залужного стали результаты летнего украинского наступления в Запорожской области и глобальная ситуация на фронте. Об отставке главкома, который командовал ВСУ с 2021 года, было объявлено 8 февраля. Зеленский поблагодарил его «за два года защиты» и «за каждую победу, которых мы добились вместе». Пост главкома занял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По словам Зеленского, у него есть «успешный опыт защиты» — проведение Киевской оборонной операции, а также «успешный опыт наступления» — Сырский руководил боями в Харьковской области осенью 2022 года.

Увольнению Залужного предшествовало несколько недель обсуждения в СМИ его возможной отставки, в том числе на фоне разногласий с Зеленским. В числе вариантов назначения для Залужного после увольнения назывались в том числе пост главы Службы нацбезопасности и обороны, должность посла в одной из европейских стран. О конфликтах между экс-главкомом и президентом украинские и иностранные СМИ сообщали с лета 2023 года, когда после наступления ВСУ в Харьковской области, изменения конфигурации фронта в Херсонской области и взятия ВС РФ Соледара и Бахмута ВСУ начали оказываться в тяжелом положении в ДНР — в районах Марьинки и Авдеевки. Тогда же появились первые сообщения в тяжелом положении с боеприпасами, эвакуацией раненых и погибших в украинских войсках. СМИ сообщали о недовольстве Зеленского ситуацией на фронтах и конфликтом с Залужным на фоне поставок западных вооружений.

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