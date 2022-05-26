«Неприемлемая эскалация»: Лавров о поставках Киеву дальнобойного оружия Лавров предостерег Запад от поставок Киеву оружия, способного ударить по России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва предостерегает западные страны, что поставки на Украину оружия, способного наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт РИА Новости. Он также выразил надежду, что здравые силы на Западе это понимают.

Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это (поставки вооружений. — NEWS.ru) будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации, — заявил Лавров.

США продолжают поставлять Украине вооружение. Пентагон сообщил, что новый пакет помощи включает 36 контрбатарейных радаров и 18 гаубиц, которые поступят в украинскую армию «немедленно».

Президент Соединённых Штатов Джо Байден 19 мая заявил, что власти США выделят Украине новый пакет помощи на $100 млн.