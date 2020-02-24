Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осадки и ветер оставили без света 251 населённый пункт в семи регионах Украины. Об этом сообщила Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям.

Электроснабжения лишились населённые пункты в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. Восстановлением подачи электроэнергии занимаются бригады облэнерго, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине от шквалистого ветра и мокрого снега пострадали около 400 населённых пунктов. Перебои с электроснабжением отмечались в 11 областях.

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