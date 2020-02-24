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Австрия возобновила железнодорожное сообщение по территории страны поездов, которые прибывают из Италии. Об этом сообщил ТАСС.

Австрия возобновила железнодорожное сообщение по территории страны поездов, которые прибывают из Италии. Об этом сообщил ТАСС. Мы можем отменить тревогу. В обоих случаях, связанных с подозрением на коронавирус, проверки дали...