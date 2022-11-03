«Ничего сверхъестественного»: аналитик о 85-процентной инфляции в Турции Экономист Разуваев — о 85-процентной инфляции в Турции: ничего сверхъестественного

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3 ноября национальный институт статистики Турции сообщил, что годовая инфляция в стране по итогам октября составила 85,51%. Однако эта цифра не является сверхъестественной для Турции, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, турки давно привыкли к подобному росту инфляции за счет своеобразных особенностей национальной экономики.

Вообще считается, что при инфляции выше 20% экономика считается больной. Но в случае с Турцией, если смотреть на реальный сектор экономики, то ничего катастрофичного в такой инфляции для Турции нет. <...> В общем и целом они к подобной инфляции привыкли, и ничего сверхъестественного там происходить не будет, — заявил Разуваев.

Основной причиной стремительной инфляции, по мнению экономиста, является резкая девальвация лиры. К этому еще добавляется своеобразная структура сбережений в Турции, при которой средства инвестируются в золотые слитки или наличную валюту. Разуваев подчеркивает, что для президента страны Реджепа Эрдогана его амбиции важнее «каких-то инфляций».

Настолько высокая инфляция в Турции, это следствие резкой девальвации лиры. Также Эрдоган считает, что его «неподъемные» амбиции приоритетнее и важнее, чем какие-то инфляции и остальные «мелочи». К этому еще добавляется и своеобразная структура сбережений, используемая турками, а именно инвестирование в золотые слитки или наличную валюту. <...>Просто ситуация с энергоносителями у них сложная и турки достаточно сильно зависят от их поставщиков, — говорит он.

Экономика Турции столкнулась с самыми серьезными показателями роста инфляции за последние два десятилетия. Партия справедливости, пришедшая к власти в 2002 году, взяла курс на борьбу с ростом инфляции, поставив задачу держать ее показатели не выше однозначных значений. До начала пандемии коронавируса турецким властям удавалось удерживать этот показатель на уровне 10%.

Руководство республики с конца минувшего года взяло курс на постепенный отказа от доллара. Центральный банк страны на протяжении пяти месяцев не меняет учетную ставку на аукционах недельного репо, на текущий момент она составляет 14%. Турецкие экономисты настаивают на ее повышении.

Турецкая лира начала в мае резко падать после публикации статистики по инфляции за апрель. Участники рынка прогнозируют дефицит бюджета Турции к концу 2022 года на сумму в $34,4 млрд. Ранее ожидалось, что дефицит бюджета составит $27,5 млрд.

В апреле туроператоры предупредили о подорожании путёвок в Турцию в среднем на 35% по сравнению с осенью 2021 года. При этом представители турсферы не исключили, что процесс продолжится, поскольку на тот момент инфляция уже достигала 60%.