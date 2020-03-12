Диспетчерская служба аэропорта Шаннон, расположенного недалеко от ирландского города Эннис, зафиксировала полёт «неопознанных российских самолётов» к северо-западу от Ирландии.
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Накануне, 11 марта, два российских Ту-142 совершили полет вдоль северо-западных берегов Британии до Бискайского залива к северо-западу от Франции. Начальник штаба британских ВВС Майк Уигстон после этого инцидента назвал полёты российских самолётов вблизи Великобритании угрозой для Соединённого Королевства, передал NEWS.ru.
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