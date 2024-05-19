Неоновый метеор осветил небо над Испанией и Португалией и попал на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В ночь с 18 на 19 мая в небе над Португалией пролетел синий метеор, сообщило издание Observador. По словам очевидцев, неоновый объект с длинным хвостом пронесся от Порту до Лиссабона. Также он достиг территорий Испании.

В последние минуты этой субботы огромная вспышка осветила небо почти всей страны. Есть сообщения о световом шаре цвета между зеленым и синим, пролетающим от Порту до Лиссабона и проходящем через несколько других регионов Португалии и уже пересекшего часть Испании, — говорится в сообщении.

Позднее один из жителей Португалии сообщил о падении некого объекта на территории округа Визеу, пишет Publico. Пожарные прибыли на вызов, однако двухчасовые поиски не увенчались успехом.

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