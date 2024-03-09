Неонациста из Франции ликвидировали под Авдеевкой: кто такой, где воевал

Фото: Социальные сети

Сезар Ожаром

Один из лидеров французских неонацистов присоединился к ВСУ и был уничтожен армией России. Кто он такой, чем был известен во Франции и по какой причине отправился воевать против РФ?

Когда погиб неонацист из Франции

9 марта стало известно, что в ходе боевых действий на Украине был ликвидирован французский неонацист Сезар Ожаром. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что неонацист в составе 3-й ОШБр ВСУ попал в окружение. Точная дата его гибели неизвестна. На странице в соцсетях с 16 февраля больше нет постов, в комментариях на различных языках пишут, что он мертв.

Ожаром фигурирует в сообщениях французских СМИ, как главарь неонацистов и футбольных ультрас. Ожаром — один из главарей группировки «Парижские Зуавы», которая участвовала в массовых беспорядках в ходе футбольных матчей. Как сообщает Le Parisien, банду создали члены распавшихся неонацистских группировок «Оборонный союз» (GUD), «Социальный бастион» (BS) и «Поколение идентичности» (GI).

Группировка существовала с 2018-го по январь 2022-го, когда была распущена по решению суда. Ее участники поддерживали французского оппозиционного политика Флориана Филиппо.

Чем неонацист Ожаром занимался на Украине

Судя по фотографиям в социальных сетях, Сезар Ожаром приехал на Украину весной 2023 года. До этого во Франции он активно занимался кулачным боем.

Первую фотографию с Украины в военной форме он опубликовал в июне 2023 года. Он присоединился к 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. Костяк этой бригады состоит из бывших членов бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В составе 3-й ОШБр он был переброшен под Авдеевку, где попал в окружение и, вероятно, был ликвидирован.

Французский наемник не скрывал своих убеждений. На фото в соцсетях он позирует с популярным у неонацистов знаком «Черное солнце», а также нашивкой украинской неонацистской организации Centuria.

22 февраля в Минобороны РФ сообщили, что улики, найденные Вооруженными силами России (ВС РФ) в Авдеевке в ДНР, доказывают участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в конфликте на Украине.

Военные группировки войск «Центр» сообщили, что при бегстве со своих позиций солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили большое число улик, доказывающих участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе подразделений украинской армии.

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