Необычное свечение в небе заметили жители по всей Украине «Страна»: жители по всей Украине заметили в небе странный светящийся объект

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители по всей Украине сообщили о странном свечении, которое можно было увидеть в небе, пишет «Страна.ua». По информации издания, о необычном объекте рассказали очевидцы из Киева, Одессы, Днепра и западных регионов страны.

О нем сообщают жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов, — говорится в публикации.

Как передают некоторые местные жители, странный объект движется. Согласно предположениям, световое явление возникло из-за следов от ступеней ракеты Falcon 9, которая сегодня запустила два спутника.

По другим версиям украинцы наблюдают «редкое розовое полярное сияние», информировало агентство УНИАН. Оно могло быть связано с магнитными бурями и новыми вспышками на Солнце, уточнил канал.

Ранее космический мусор рухнул на крышу дома во Флориде и пробил ее. Он прилетел с Международной космической станции (МКС). Эту информацию NASA опубликовало на своем сайте в апреле. Крышу повредила металлическая опора, которая использовалась для установки старых батарей на грузовой модуль для последующей утилизации. Она была сброшена с МКС в 2021 году.

До этого сообщалось, что загадочный светящийся объект в небе над Калифорнией, который вызвал панику среди жителей США, оказался частями космического мусора — обломками орбитального модуля китайского космического корабля «Шэньчжоу-15». В то же время в интернете было полно догадок относительно происхождения объекта, начиная от метеоритного дождя и заканчивая НЛО.