Необходимость соблюдать дистанцирование в Германии сохранят до 10 мая

https://static.news.ru/photo/1ce7c03c-8ac9-11ea-8462-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eberhard Thonfeld via www.imago-/Global Look Press

Жители Германии должны будут соблюдать социальное дистанцирование до 10 мая, заявил руководитель канцелярии федерального канцлера ФРГ Хельге Браун.

Он уточнил, что на встрече 30 апреля канцлер Ангела Меркель и главы регионов страны обсудят предложения по возобновлению работы яслей и школ и проведению спортивных мероприятий. Руководство страны, прежде чем вновь ослаблять карантинные меры, дождётся 6 мая, чтобы оценить влияние прошлого снятия ограничений на ситуацию с пандемией коронавируса.

Ограничения по контактам теперь, безусловно, будут продлены до 10 мая, — заявил Браун в беседе с телеканалом n-tv.

В Германии на прошлой неделе были открыты некоторые магазины, их руководство должно следить за соблюдением посетителями социального дистанцирования. Ангела Меркель и советники немецкого правительства обеспокоены ростом числа случаев заражения COVID-19, отмечает Reuters.

В ФРГ зарегистрировано 159 119 заражённых коронавирусом пациентов. За последние 24 часа было зафиксировано 1478 новых случаев инфицирования, общее число жертв пандемии на территории Германии составляет 6,2 тысячи человек, писал NEWS.ru.