«Необходима отставка»: в ФРГ оппозиция осудила Бербок за позицию по Украине Немецкая оппозиция потребовала отставку главы МИД Бербок после заявления по Украине

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Немецкая оппозиция потребовала отправить главу МИД ФРГ Анналену Бербок в отставку после ее заявления по Украине, которую, по словам министра, следует поддерживать вопреки мнению немцев. Сопредседатель правой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель на своей странице в Twitter заявила, что глава ведомства плюет на интересы граждан. Оппозиционер добавила, что нужен министр, который выступит за переговоры и мир между Россией и Украиной.

Необходима отставка министра иностранных дел. Тому, кто плюет на интересы избирателей ФРГ, не место в МИД. Нам нужен такой министр, который заступится за немецких граждан и выступит за переговоры и мир между Россией и Украиной, — рассказала Вайдель.

Представитель Левой партии Севим Дагделен назвала слова Бербок «демонстративным героизмом» и добавила, что министр проявила неуважение к мнению немцев и дипломатии в целом.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал «фантастическим признанием» заявление немецкой коллеги Анналены Бербок о необходимости гражданам ФРГ страдать, чтобы поддержать Украину. По мнению российского дипломата, «русофобская одержимость проявляется во всем».