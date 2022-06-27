«Ненавидит русню»: Корчевников высмеял угрозы премьер-министра Эстонии Телеведущий Корчевников обвинил премьер-министра Эстонии Каллас в «геноциде целого народа»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Борис Корчевников

Российский телеведущий Борис Корчевников ответил на заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что все население России должно почувствовать эффект санкций. Он расценил цитату Каллас из интервью для Associated Press как одно из проявлений геноцида русского народа. Более того, ведущий предположил, что она говорила от лица всего мира.

Так выглядит геноцид. Блондинка с милым личиком не скрывает, что хочет страданий целого народа. Это она ещё не у себя на кухне, а в официозном интервью. На кухне она бы уверенно чеканила, как «ненавидит русню». <...> Они просто в истерике ненавидят теперь всех россиян и устами эстонского премьера желают всем нам смерти и страдания, — сокрушился Корчевников в своем Telegram-канале.

По его мнению, политик «расписалась в собственном бессилии», признав безуспешность предыдущих антироссийских мер.

Путиным запугать своих граждан не вышло — все всё понимают; самые масштабные санкции в истории оказались жутким позорным самострелом по самим себе, — заявил Корчевников.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас предположила, что страну ожидает «мучительная зима» на почве энергетического кризиса, растущих цен на энергоносители и высокой инфляции. Кроме того, ситуация в Эстонии усугубится из-за достаточно низких темпов экономического роста.