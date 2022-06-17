«Немыслимое предложение»: Кулеба рассказал о просьбах Киеву сдаться Кулеба рассказал о предложениях Украине ряда стран прекратить сопротивление

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Украине поступали предложения прекратить сопротивление в рамках российской спецоперации. Эти предложения поступали от официальных лиц в Африке, Азии и арабских стран, написал дипломат в статье для журнала Foreign Affairs.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, некоторые из представителей вышеуказанных стран начинали беседу с ним якобы сначала с заявлений о поддержке, но после предлагали «прекратить сопротивление».

Это немыслимое предложение, но их аргументация проста: им нужно зерно, оставшееся в наших портах из-за морской блокады России, и они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его, — рассудил суть предложений Кулеба.

Он также отметил, что другие политики, которые также предлагали Киеву пойти на уступки, на самом деле были обеспокоены экономическим кризисом — стремительным ростом инфляции и цен на энергоносители.

Кулеба в итоге назвал «нереальным» предположение, что «Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир». Глава украинского МИД заключил, что призывы к компромиссу являются следствием «растущей усталости».

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты не будут «оказывать давление» на Киев, вынуждая его идти на какие-либо территориальные уступки в переговорах с Москвой. Представитель Белого дома подчеркнул, что на данном этапе Вашингтон рассматривает поддержку Украины в предоставлении ей оружия и обмене разведывательной информацией.