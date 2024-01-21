«Немыслимо думать»: глава ГУР Украины оценил необходимость мобилизации Глава ГУР Украины Буданов признал необходимость дополнительной мобилизации

Фото: МО Украины

Кирилл Буданов

О том, что ВСУ смогут продолжать боевые действия без дополнительной мобилизации, не следует даже думать, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью газете Financial Times. Он подчеркнул, что дефицит личного состава в подразделениях украинской армии ощутим.

Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без [дополнительной] мобилизации. Нехватка [военнослужащих] ощутима, — сказал Буданов.

Оценивая летнее контрнаступление ВСУ и нынешнюю ситуацию на фронте, глава ГУР заявил, что одинаково неправильно говорить о «катастрофе» или о том, что «все хорошо». При этом давать какие-либо прогнозы на текущий год он отказался.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что законопроект о мобилизации, возвращенный Верховной радой в кабмин на доработку, в ближайшее время снова поступит в парламент. Замглавы ведомства Наталья Калмыкова отметила, что кардинально документ меняться не будет. При этом она добавила, что спорным остается вопрос о мобилизации людей с инвалидностью, число которых за два года увеличилось.

В середине декабря Буданов отмечал, что боевая эффективность украинцев, насильно призванных в ряды ВСУ, стремится к нулю. По его словам, методы принудительной мобилизации, которые использует Киев, не помогают пополнить ряды армии умелыми и мотивированными бойцами.