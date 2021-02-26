Немку обвинили в убийстве пяти из шести её детей

Прокуратура немецкого Вупперталя предъявила обвинения женщине в убийстве пяти её детей.
Полиция Германии нашла тела детей 3 сентября 2020 года в одной из квартир в жилом доме в Золингене. Их 27-летнюю мать обнаружили в Дюссельдорфе, куда она прибыла с последним оставшимся в живых ребёнком — 11 летним сыном. Женщина пыталась покончить с собой на вокзале, причинив себе серьёзные раны. Её доставили в больницу, мальчик не пострадал. Погибшим детям было от одного до восьми лет. Экспертиза показала, что их задушили.
Как
Ранее 23-летнего россиянина из Балашова Саратовской области приговорили к пожизненному сроку, писал NEWS.ru. Его признали виновным в убийстве полуторогодовалого ребёнка сожительницы. Вердикт вынес Саратовский областной суд.