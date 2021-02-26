Немку обвинили в убийстве пяти из шести её детей

https://static.news.ru/photo/0e69b852-785e-11eb-9ded-96000091f725_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Прокуратура немецкого Вупперталя предъявила обвинения женщине в убийстве пяти её детей.

Полиция Германии нашла тела детей 3 сентября 2020 года в одной из квартир в жилом доме в Золингене. Их 27-летнюю мать обнаружили в Дюссельдорфе, куда она прибыла с последним оставшимся в живых ребёнком — 11 летним сыном. Женщина пыталась покончить с собой на вокзале, причинив себе серьёзные раны. Её доставили в больницу, мальчик не пострадал. Погибшим детям было от одного до восьми лет. Экспертиза показала, что их задушили.

Как передаёт РИА Новости, дееспособность обвиняемой ещё не доказана. Её ждёт осмотр у психиатра. Адвоката женщины проинформировали о предъявлении ей обвинений. В отношении обвиняемой вынесено решение об аресте.

Ранее 23-летнего россиянина из Балашова Саратовской области приговорили к пожизненному сроку, писал NEWS.ru. Его признали виновным в убийстве полуторогодовалого ребёнка сожительницы. Вердикт вынес Саратовский областной суд.