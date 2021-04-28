Немка скончалась после прививки вакциной от AstraZeneca

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Жительница Германии умерла в марте в результате побочных эффектов, которые возникли у неё через несколько дней после прививки от коронавирусной инфекции препаратом от AstraZeneca. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили представители властей округа Херфорд в земле Северный Рейн — Вестфалия со ссылкой на результаты вскрытия, пишет РИА Новости.

Эксперты института иммунологии и трансфузиологии в университете Грайфсвальда рассказали, что от побочных эффектов умерла 32-летняя женщина. К летальному исходу привела иммунная реакция на прививку. Немка вакцинировалась препаратом от компании AstraZeneca.

Как показало вскрытие, женщина скончалась в результате нарушения свёртывания крови с кровоизлиянием в мозг.

15 марта в Германии прекратили прививать граждан вакциной от AstraZeneca. Это было связано с появившейся информацией о побочных тромбоэмболических эффектах на фоне прививки.

Ранее стало известно, что в результате тромбоза, возникшего после прививки от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, во Франции умерли восемь человек. Об этом сообщило Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

По данным на 8 апреля, в стране было сделано более 2,72 миллиона прививок против коронавируса. При этом с 2 по 8 апреля выявили девять новых случаев атипичного по своей локализации тромбоза и два случая изолированного диссеминированного внутрисосудистого свёртывания.