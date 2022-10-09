«Немедленно сесть в тюрьму»: полякам предложили способ не платить за свет Журналист Орбитовский предложил полякам способ избежать «кошмарных счетов» за свет

Фото: Patrick Pleul/ZB

Польский журналист Лукаш Орбитовский в шутливой форме поделился способом, как избежать оплаты растущих счетов за электроэнергию. Для этого надо сесть в тюрьму, написал Орбитовский в своем фельетоне, который опубликовал портал Onet.pl.

Орбитовский пишет, что он уже несколько лет преподает литературу в исправительном учреждении. На уроках ученики обсуждают с ним самые разные темы, начиная от поэзии, заканчивая российской спецоперацией на Украине. Затронули на занятиях и тему роста цен на газ и электричество.

Ребята фыркнули от смеха. Я услышал: «Нам плевать, нас это не касается. Именно так я узнал единственный способ избежать получения кошмарных счетов. Нужно немедленно сесть в тюрьму, — написал автор.

После запрета властями Польши импорта российского угля и прекращения подачи «Газпромом» газа, в стране резко выросли цены на тепловую и электрическую энергию. В связи с этим местные органы самоуправления вынуждены экономить, отключая освещение улиц, подсветку зданий, приостанавливая работу спортивных сооружений.

Ранее сообщалось, что власти Польши намерены обязать украинских беженцев оплачивать жилье, которое предоставило государство. Соответствующие поправки в местное законодательство планируется принять в ближайшие две недели.