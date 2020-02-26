https://static.news.ru/photo/75ecb202-58a9-11ea-badb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Врачи обнаружили у одного из солдат немецкой военной части в Северном Рейне-Вестфалии коронавирус. Для предотвращения распространения болезни было принято решение изолировать военных.

На территорию не могут попасть дополнительные сотрудники, а контактировавших с пациентом проверяют на наличие заражения, передаёт Bild.

По данным издания, 25-летнего солдата заразил 47-летний мужчина, вернувшийся из Италии. О его болезни стало известно 25 февраля, сейчас он в критическом состоянии.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выдача российских виз гражданам Ирана будет приостановлена с полуночи 28 февраля в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом объявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Ограничения не коснутся деловых и гуманитарных виз. Вице-премьер объяснила введение этой меры тем, что в Иране наблюдается значительный рост числа случаев заболевания, вызываемого вирусом COVID-2019.