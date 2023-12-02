Немецкому спецназу пришлось штурмовать туалет с безбилетником с Украины

Фото: IMAGO/Michael Gstettenbauer/Global Look Press

Гражданин Украины устроил дебош в электричке в Германии после того, как контроллер не обнаружил у него билета для проезда, сообщил немецкий портал Bild. По информации издания, мужчина заперся в туалете, штурмовать который пришлось отряду спецназа.

47-летний гражданин Украины планировал добраться в аэропорт Дрездена. На выходе из электрички у него потребовали билет, однако мужчина отказался его предъявить. Тогда сотрудник обратился за помощью к полиции.

Безбилетник, однако, не сдался и оттолкнул прибывшего стража правопорядка. В ответ полицейский применил слезоточивый газ, после чего мужчина разбил окно электрички огнетушителем, порезал ножом несколько сидений и заперся в туалете. Чтобы вытащить его оттуда, пришлось вызывать спецназ. Уточняется, что своими действиями украинец нарушил сразу несколько статей Уголовного кодекса Германии — от сопротивления сотрудникам полиции до применения силы в отношении них.

Ранее на станции московского метро «Киевская» мужчина разбил ногой створки турникета. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.