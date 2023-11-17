Немецкому интервьюеру Путина пригрозили судом в ФРГ NDR: бравшему интервью у Путина немецкому журналисту Зайпелю грозит суд в ФРГ

Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который проводил интервью с президентом России Владимиром Путиным в 2014 году, грозит судебное разбирательство в Германии после расследования ZDF и Der Spiegel о предполагаемом «гонораре из России», передает РИА Новости. Бывший работодатель журналиста, телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR), объявила о начале предварительного расследования в отношении Зайпеля в связи с возможным конфликтом интересов.

NDR тщательно рассмотрит положение дел и все процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, снятых Хубертом Зайпелем для NDR. Проверку на себя возьмет бывший главный редактор Der Spiegel Штеффен Клусманн, — говорится в заявлении телекомпании.

По словам организации, Зайпель обязан был сообщить продюсерской компании и NDR о финансировании от предпринимателя Алексея Мордашова в рамках спонсорских соглашений, но этого не сделал. NDR считает этот факт серьезным конфликтом интересов, что вызвало сомнения в независимости журналиста. По подозрению телекомпании, NDR и ее аудиторию намеренно ввели в заблуждение.

Ранее премьер-министр Португалии Антониу Коста подал в отставку, после того как прокуратура расшифровала прослушку по делу о коррупции и услышала в ней имя политика. Позднее выяснилось, что сторона обвинения допустила ошибку, спутав главу правительства с одним из министров. Прокуратура признала свою ошибку, после того как власти страны распустили парламент и назначили новые выборы.