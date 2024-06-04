Немецкому адвокату заблокировали счета за помощь пророссийской активистке RT: адвокату Байзихту заблокировали счета за помощь активистке Колбасниковой

В Германии заблокировали счета немецкого адвоката Маркус Байзихта за помощь пророссийской активистке Елене Колбасниковой, сообщает RT. Он рассказал агентству, что под блокировку подпали также счета его жены и адвокатской конторы.

Как отмечается, в банке утверждают, что не хотят иметь с ним дел, так как он «защищает русских клиентов». Однако адвокат планирует продолжить бороться с русофобией в стране и выступать за «примирение между Россией и Германией».

Мы не потерпим дискриминации и продолжим громко выступать за примирение между Россией и Германией, — сказал он.

По данным источника, Колбасникова переехала в Россию из-за травли. Она рассказывала, что оставаться в Германии для нее и ее мужа стало опасно. Там на них завели уголовные дела за организацию мероприятий в поддержку РФ и СВО. Им грозило минимум пять лет лишения свободы.

Ранее «Фонд Клуни за справедливость» сообщил, что планирует добиться от Международного уголовного суда и стран ЕС арестов работающих за границей российских журналистов. Сотрудница организации Анна Нейстат заявила, что мера коснется тех сотрудников российских СМИ, которые освещают события на Украине в пророссийском ключе.

Позже актер Джордж Клуни заявил, что его фонд не собирается преследовать российских журналистов. По его слвоам, сотрудница фонда просто «оговорилась».