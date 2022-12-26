Немецкого разведчика заподозрили в передаче России данных об Украине Тagesschau: разведчик из ФРГ передавал Москве материалы с оценками украинских событий

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Сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), заподозрили в передаче Москве секретных данных о ситуации на Украине, пишет Тagesschau. Разведчик ранее был обвинен в шпионаже в пользу России.

Согласно информации источников, Карстен Л., среди прочего, передал России секретные оценки ситуации на Украине, — говорится в материале.

Отмечается также, что в кругах службы безопасности подозревают, что офицера могли шантажировать.

Ранее сообщалось, что в Германии задержали сотрудника Федеральной разведывательной службы страны (BND) Карстена Л. по подозрению в сотрудничестве с Россией По данным прокуратуры, обвиняемый в 2022 году переслал российским спецслужбам информацию, полученную в рамках своей профессиональной деятельности. Ее содержание является государственной тайной.

Генпрокуратура отмечает, что в квартире подозреваемого, а также в офисе, где он работал, были проведены обыски. Сотруднику BND могут вменить статью о государственной измене.