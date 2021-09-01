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Немецкого охранника заподозрили в шпионском сговоре с Россией

14:37, 01 сентября 2021
Немецкого охранника заподозрили в шпионском сговоре с Россией Фото: unsplash.com
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56-летнего сотрудника немецкой охранной компании Йенса Ф. заподозрили в шпионском сговоре с Россией. Об этом пишет издание France 24.

По имеющимся данным, суд по инициативе прокурора Франка Ступпи обвинил немецкого охранника в предполагаемой передаче диска с 300 планами зданий, находящихся в распоряжении бундестага. По мнению правоохранительных органов, Йенс Ф. в 2017 году передал чертежи немецкого парламента военному атташе российского посольства.

Власти Германии предполагают, что планы зданий попали в руки к российскому разведчику, и обвиняют в этом Йенса Ф., который работал в охранной компании, заключившей с бундестагом контракт. До этого обвиняемый служил в армии бывшей коммунистической Восточной Германии.

Ранее силовики Украины задержали пенсионера из Херсона по обвинению в шпионаже на Россию: у него нашли гранату, оружие с патронами и письмо с инструкциями.

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