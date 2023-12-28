Немецкий журналист разоблачил ложь МИД Германии об успехах ВСУ Журналист из ФРГ Репке: Украина не вернула ни один значимый город

Фото: МО Украины

Украинской армии с ноября 2022 года не удалось взять ни одного значимого населенного пункта, заявил в Twitter (Х) немецкий журналист Юлиан Репке. Так он отреагировал на заявление МИД Германии о том, что Киев с апреля 2022 года освободил более половины утраченных территорий. Также Репке напомнил, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным.

На самом деле Украина не вернула ни один значимый город или деревню с ноября 2022 года и провалила контрнаступление, направленное на взятие Токмака, Мелитополя и Мариуполя, — написал журналист.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил, что украинские войска покинули Марьинку. Он добавил, что Украине не стоит зацикливаться и делать «какое-то шоу или скорбь» вокруг конкретного населенного пункта. Главком подчеркнул, что боевые действия подчиняются своим законам, которые не зависят от того, «понравится ли это депутатам или журналистам».

Позже глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что взятие Марьинки российскими силами позволит вздохнуть нескольким районам Донецка. По его словам, именно с территории этого города, который был одним из самых укрепленных опорных пунктов ВСУ, девять лет прилетали снаряды по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Теперь, полагает Пушилин, обстрелов станет меньше.